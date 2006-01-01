Encryptum (ENCT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Encryptum (ENCT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Encryptum (ENCT) Informacije Encryptum is an advanced decentralized storage protocol built to address the specific needs of the modern AI ecosystem. Unlike traditional cloud storage systems, Encryptum ensures that data is not only decentralized but also encrypted at all stages of storage and retrieval. The protocol combines three key elements: Decentralization: Files are distributed across a peer-to-peer network rather than stored on centralized servers. Encryption: All data is encrypted end-to-end using state-of-the-art cryptographic methods, ensuring that only authorized users can access it. Blockchain Technology: Encryptum leverages blockchain to provide immutability, transparency, and traceability for all data stored in the system. By using these technologies, Encryptum empowers AI systems to store, access, and share data securely while maintaining privacy and control. Službena web stranica: https://encryptum.io/ Bijela knjiga: https://encryptum.gitbook.io/encryptum

Encryptum (ENCT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Encryptum (ENCT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.96K Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.96K Povijesni maksimum: $ 0.00204763 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Encryptum (ENCT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Encryptum (ENCT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ENCT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ENCT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ENCT tokena, istražite ENCT cijenu tokena uživo!

