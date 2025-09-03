Encryptum (ENCT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00204763$ 0.00204763 $ 0.00204763 Najniža cijena $ 0.00000447$ 0.00000447 $ 0.00000447 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -2.59% Promjena cijene (7D) -2.59%

Encryptum (ENCT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000796. Tijekom protekla 24 sata, ENCTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ENCT je $ 0.00204763, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000447.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ENCT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Encryptum (ENCT)

Tržišna kapitalizacija $ 7.96K$ 7.96K $ 7.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.96K$ 7.96K $ 7.96K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Encryptum je $ 7.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ENCT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.96K.