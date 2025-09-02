Empyreal (EMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 63.86 24-satna najviša cijena $ 85.75 Najviša cijena ikada $ 495.39 Najniža cijena $ 12.26 Promjena cijene (1H) -0.38% Promjena cijene (1D) -12.39% Promjena cijene (7D) -24.76%

Empyreal (EMP) cijena u stvarnom vremenu je $71.52. Tijekom protekla 24 sata, EMPtrgovalo je između najniže cijene $ 63.86 i najviše cijene $ 85.75, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EMP je $ 495.39, dok je najniža cijena svih vremena $ 12.26.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EMP se promijenio za -0.38% u posljednjih sat vremena, -12.39% u posljednjih 24 sata i -24.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Empyreal (EMP)

Informacije o tržištu Empyreal (EMP)
Tržišna kapitalizacija $ 21.46M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.46M Količina u optjecaju 300.00K Ukupna količina 300,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Empyreal je $ 21.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EMP je 300.00K, s ukupnom količinom od 300000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.46M.