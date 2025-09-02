Empyreal Cijena (EMP)
-0.38%
-12.39%
-24.76%
-24.76%
Empyreal (EMP) cijena u stvarnom vremenu je $71.52. Tijekom protekla 24 sata, EMPtrgovalo je između najniže cijene $ 63.86 i najviše cijene $ 85.75, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EMP je $ 495.39, dok je najniža cijena svih vremena $ 12.26.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EMP se promijenio za -0.38% u posljednjih sat vremena, -12.39% u posljednjih 24 sata i -24.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Empyreal je $ 21.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EMP je 300.00K, s ukupnom količinom od 300000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.46M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Empyreal u USD iznosila je $ -10.12008527671744.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Empyreal u USD iznosila je $ -26.1762413280.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Empyreal u USD iznosila je $ +2.0474602560.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Empyreal u USD iznosila je $ -15.9142905940149.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -10.12008527671744
|-12.39%
|30 dana
|$ -26.1762413280
|-36.59%
|60 dana
|$ +2.0474602560
|+2.86%
|90 dana
|$ -15.9142905940149
|-18.20%
Empyreal's mission is to democratize the cryptocurrency space. Our goal is to simplify complex financial instruments for users and complex development landscapes for developers. Ease of access to these instruments, from Perpetuals and Leverage Trading, to LSDs and Concentrated Liquidity, is of paramount importance for the evolution and adoption of the Web3 space. In addition, the option of privacy must be available to those who desire it. Through our encrypted Enclave service utilizing the Oasis Privacy Layer, Sapphire, this is attainable. Finally, the Empyreal Universal SDK provides the most important tool in the process of attaining widespread crypto adoption: vastly expanding the developer talent pool. All of this provides value that is returned back to holders of our $EMP token.
Razumijevanje tokenomike Empyreal (EMP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EMP opsežnoj tokenomici tokena odmah!
