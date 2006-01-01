Emotional Support Dog (MAGNUS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Emotional Support Dog (MAGNUS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Emotional Support Dog (MAGNUS) Informacije MAGNUS is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, inspired by the concept of emotional support animals. Unlike many memecoins which often capitalize on humor or internet trends, MAGNUS aims to foster a sense of community and support among its holders. The token's theme centers around providing emotional support, mirroring the real-world role of emotional support dogs. MAGNUS emphasizes community effort, with its value and growth driven by community engagement rather than speculative trading alone. Službena web stranica: https://magnusdogeth.com Kupi MAGNUS odmah!

Emotional Support Dog (MAGNUS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Emotional Support Dog (MAGNUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.72K $ 8.72K $ 8.72K Ukupna količina: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M Količina u optjecaju: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.72K $ 8.72K $ 8.72K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Emotional Support Dog (MAGNUS)

Emotional Support Dog (MAGNUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Emotional Support Dog (MAGNUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MAGNUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MAGNUS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MAGNUS tokena, istražite MAGNUS cijenu tokena uživo!

MAGNUS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MAGNUS? Naša MAGNUS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MAGNUS predviđanje cijene tokena odmah!

