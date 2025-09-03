Više o MAGNUS

Emotional Support Dog Logotip

Emotional Support Dog Cijena (MAGNUS)

Neuvršten

1 MAGNUS u USD cijena uživo:

--
----
+0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Emotional Support Dog (MAGNUS)
Emotional Support Dog (MAGNUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.65%

+0.65%

-6.38%

-6.38%

Emotional Support Dog (MAGNUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MAGNUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAGNUS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAGNUS se promijenio za +0.65% u posljednjih sat vremena, +0.65% u posljednjih 24 sata i -6.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Emotional Support Dog (MAGNUS)

$ 8.68K
$ 8.68K$ 8.68K

--
----

$ 8.68K
$ 8.68K$ 8.68K

970.00M
970.00M 970.00M

970,000,000.0
970,000,000.0 970,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Emotional Support Dog je $ 8.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAGNUS je 970.00M, s ukupnom količinom od 970000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.68K.

Emotional Support Dog (MAGNUS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Emotional Support Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Emotional Support Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Emotional Support Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Emotional Support Dog u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.65%
30 dana$ 0+28.54%
60 dana$ 0+81.11%
90 dana$ 0--

Što je Emotional Support Dog (MAGNUS)

MAGNUS is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, inspired by the concept of emotional support animals. Unlike many memecoins which often capitalize on humor or internet trends, MAGNUS aims to foster a sense of community and support among its holders. The token's theme centers around providing emotional support, mirroring the real-world role of emotional support dogs. MAGNUS emphasizes community effort, with its value and growth driven by community engagement rather than speculative trading alone.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Emotional Support Dog (MAGNUS)

Službena web-stranica

Emotional Support Dog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Emotional Support Dog (MAGNUS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Emotional Support Dog (MAGNUS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Emotional Support Dog.

Provjerite Emotional Support Dog predviđanje cijene sada!

MAGNUS u lokalnim valutama

Emotional Support Dog (MAGNUS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Emotional Support Dog (MAGNUS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAGNUS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Emotional Support Dog (MAGNUS)

Koliko Emotional Support Dog (MAGNUS) vrijedi danas?
Cijena MAGNUS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MAGNUS u USD?
Trenutačna cijena MAGNUS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Emotional Support Dog?
Tržišna kapitalizacija za MAGNUS je $ 8.68K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MAGNUS?
Količina u optjecaju za MAGNUS je 970.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MAGNUS?
MAGNUS je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MAGNUS?
MAGNUS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MAGNUS?
24-satni obujam trgovanja za MAGNUS je -- USD.
Hoće li MAGNUS još narasti ove godine?
MAGNUS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MAGNUS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.