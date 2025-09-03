Emotional Support Dog (MAGNUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena
Najviša cijena ikada $ 0
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) +0.65%
Promjena cijene (1D) +0.65%
Promjena cijene (7D) -6.38%

Emotional Support Dog (MAGNUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MAGNUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAGNUS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAGNUS se promijenio za +0.65% u posljednjih sat vremena, +0.65% u posljednjih 24 sata i -6.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Emotional Support Dog (MAGNUS)

Tržišna kapitalizacija $ 8.68K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.68K
Količina u optjecaju 970.00M
Ukupna količina 970,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Emotional Support Dog je $ 8.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAGNUS je 970.00M, s ukupnom količinom od 970000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.68K.