EMOTICOIN (EMOTI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -18.48% Promjena cijene (1D) -53.94% Promjena cijene (7D) -26.88% Promjena cijene (7D) -26.88%

EMOTICOIN (EMOTI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EMOTItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EMOTI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EMOTI se promijenio za -18.48% u posljednjih sat vremena, -53.94% u posljednjih 24 sata i -26.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EMOTICOIN (EMOTI)

Tržišna kapitalizacija $ 3.47K$ 3.47K $ 3.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.47K$ 3.47K $ 3.47K Količina u optjecaju 986.57M 986.57M 986.57M Ukupna količina 986,573,848.2464626 986,573,848.2464626 986,573,848.2464626

Trenutačna tržišna kapitalizacija EMOTICOIN je $ 3.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EMOTI je 986.57M, s ukupnom količinom od 986573848.2464626. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.47K.