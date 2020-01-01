Emilia (EMILIA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Emilia (EMILIA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Emilia (EMILIA) Informacije milia is an advanced AI trading assistant that streamlines DeFi trading operations through natural language processing and automated execution. She acts as your personal trading companion, capable of understanding and executing complex trading requests while optimizing your idle capital through automated yield strategies. Emilia is created through the virtuals protocol but part of the UniDex ecosystem family of products. Službena web stranica: https://emiliadef.ai/

Emilia (EMILIA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Emilia (EMILIA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 115.05K $ 115.05K $ 115.05K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 121.10K $ 121.10K $ 121.10K Povijesni maksimum: $ 0.00733876 $ 0.00733876 $ 0.00733876 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0001211 $ 0.0001211 $ 0.0001211 Saznajte više o cijeni Emilia (EMILIA)

Emilia (EMILIA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Emilia (EMILIA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EMILIA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EMILIA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EMILIA tokena, istražite EMILIA cijenu tokena uživo!

