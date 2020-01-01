Emilia (EMILIA) Tokenomika

Emilia (EMILIA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Emilia (EMILIA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Emilia (EMILIA) Informacije

milia is an advanced AI trading assistant that streamlines DeFi trading operations through natural language processing and automated execution.

She acts as your personal trading companion, capable of understanding and executing complex trading requests while optimizing your idle capital through automated yield strategies.

Emilia is created through the virtuals protocol but part of the UniDex ecosystem family of products.

Službena web stranica:
https://emiliadef.ai/

Emilia (EMILIA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Emilia (EMILIA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 115.05K
$ 115.05K$ 115.05K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 950.00M
$ 950.00M$ 950.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 121.10K
$ 121.10K$ 121.10K
Povijesni maksimum:
$ 0.00733876
$ 0.00733876$ 0.00733876
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.0001211
$ 0.0001211$ 0.0001211

Emilia (EMILIA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Emilia (EMILIA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj EMILIA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja EMILIA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku EMILIA tokena, istražite EMILIA cijenu tokena uživo!

EMILIA Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide EMILIA? Naša EMILIA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.