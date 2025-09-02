Emilia (EMILIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00733876$ 0.00733876 $ 0.00733876 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.07% Promjena cijene (1D) -7.44% Promjena cijene (7D) -2.07% Promjena cijene (7D) -2.07%

Emilia (EMILIA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EMILIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EMILIA je $ 0.00733876, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EMILIA se promijenio za -1.07% u posljednjih sat vremena, -7.44% u posljednjih 24 sata i -2.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Emilia (EMILIA)

Tržišna kapitalizacija $ 110.77K$ 110.77K $ 110.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 116.60K$ 116.60K $ 116.60K Količina u optjecaju 950.00M 950.00M 950.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Emilia je $ 110.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EMILIA je 950.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 116.60K.