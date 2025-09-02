EmerCoin (EMC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 11.21$ 11.21 $ 11.21 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -32.47% Promjena cijene (7D) -32.47%

EmerCoin (EMC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00139998. Tijekom protekla 24 sata, EMCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EMC je $ 11.21, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EMC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -32.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EmerCoin (EMC)

Tržišna kapitalizacija $ 67.37K$ 67.37K $ 67.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Količina u optjecaju 48.12M 48.12M 48.12M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija EmerCoin je $ 67.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EMC je 48.12M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.40M.