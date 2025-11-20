Elysyn Ai Cijena danas

Trenutačna cijena Elysyn Ai (ELYSYN) danas je $ 0.00052552, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ELYSYN u USD je $ 0.00052552 po ELYSYN.

Elysyn Ai trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,831.72, s količinom u optjecaju od 9.19M ELYSYN. Tijekom posljednja 24 sata, ELYSYN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.149965, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00051771.

U kratkoročnim performansama, ELYSYN se kretao -- u posljednjem satu i -15.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Elysyn Ai (ELYSYN)

Tržišna kapitalizacija $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K Količina u optjecaju 9.19M 9.19M 9.19M Ukupna količina 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elysyn Ai je $ 4.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ELYSYN je 9.19M, s ukupnom količinom od 9194235.959072296. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.83K.