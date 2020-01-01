ELYFI (ELFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ELYFI (ELFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ELYFI (ELFI) Informacije ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA's DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking. Službena web stranica: https://www.elyfi.world/en

ELYFI (ELFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ELYFI (ELFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 354.73K $ 354.73K $ 354.73K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 50.91M $ 50.91M $ 50.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 696.78K $ 696.78K $ 696.78K Povijesni maksimum: $ 0.089174 $ 0.089174 $ 0.089174 Povijesni minimum: $ 0.00581478 $ 0.00581478 $ 0.00581478 Trenutna cijena: $ 0.00695293 $ 0.00695293 $ 0.00695293 Saznajte više o cijeni ELYFI (ELFI)

ELYFI (ELFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ELYFI (ELFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ELFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ELFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ELFI tokena, istražite ELFI cijenu tokena uživo!

