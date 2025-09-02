ELVIS (ELVIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00271165$ 0.00271165 $ 0.00271165 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.65% Promjena cijene (1D) -4.95% Promjena cijene (7D) -5.66% Promjena cijene (7D) -5.66%

ELVIS (ELVIS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ELVIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELVIS je $ 0.00271165, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELVIS se promijenio za -0.65% u posljednjih sat vremena, -4.95% u posljednjih 24 sata i -5.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ELVIS (ELVIS)

Tržišna kapitalizacija $ 641.42K$ 641.42K $ 641.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 643.65K$ 643.65K $ 643.65K Količina u optjecaju 996.54M 996.54M 996.54M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ELVIS je $ 641.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ELVIS je 996.54M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 643.65K.