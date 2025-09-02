Više o ELVIS

ELVIS Informacije o cijeni

ELVIS Službena web stranica

ELVIS Tokenomija

ELVIS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ELVIS Logotip

ELVIS Cijena (ELVIS)

Neuvršten

1 ELVIS u USD cijena uživo:

$0.00064365
$0.00064365$0.00064365
-4.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ELVIS (ELVIS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:50:00 (UTC+8)

ELVIS (ELVIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00271165
$ 0.00271165$ 0.00271165

$ 0
$ 0$ 0

-0.65%

-4.95%

-5.66%

-5.66%

ELVIS (ELVIS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ELVIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELVIS je $ 0.00271165, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELVIS se promijenio za -0.65% u posljednjih sat vremena, -4.95% u posljednjih 24 sata i -5.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ELVIS (ELVIS)

$ 641.42K
$ 641.42K$ 641.42K

--
----

$ 643.65K
$ 643.65K$ 643.65K

996.54M
996.54M 996.54M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ELVIS je $ 641.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ELVIS je 996.54M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 643.65K.

ELVIS (ELVIS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ELVIS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ELVIS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ELVIS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ELVIS u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.95%
30 dana$ 0+23.59%
60 dana$ 0+7.33%
90 dana$ 0--

Što je ELVIS (ELVIS)

Elvis is the world's first baboon with AI-linked brain-spinal BCI interface. Innovative by design, this Brain-Computer Interface opens up revolutionary possibilities for paralyzed patients by establishing a direct connection between the brain and external devices. It transforms thoughts into actions, enabling communication, control, and interaction with the world. The Interface in Elvis's brain is an extraordinary marvel—a 400-channel bidirectional system that not only transmits but also captures complex neural signals. At its core lies implantable electronics, with electrodes reading the brain cortex’s activity to control a computer. This data is then wirelessly transmitted (using technologies like Bluetooth) to a device where specialized software interprets it to, for example, move a cursor. This experiment also caused a significant stir in the scientific community, attracting the attention of many science enthusiasts and creating a dedicated fanbase for Elvis (4818 subscribers in X). The name "Elvis" became a sensation, inspiring the creation of numerous meme tokens under the same name (ELVIS) while the original token ELVIS has about 2300 holders at Mcap of $2,5M after the week since of it's launch on pump.fun. Russian Venture Fund “Voshod” has invested 305 million RUB ($3.5M) in the Elvis project.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ELVIS (ELVIS)

Službena web-stranica

ELVIS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ELVIS (ELVIS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ELVIS (ELVIS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ELVIS.

Provjerite ELVIS predviđanje cijene sada!

ELVIS u lokalnim valutama

ELVIS (ELVIS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ELVIS (ELVIS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ELVIS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ELVIS (ELVIS)

Koliko ELVIS (ELVIS) vrijedi danas?
Cijena ELVIS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ELVIS u USD?
Trenutačna cijena ELVIS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ELVIS?
Tržišna kapitalizacija za ELVIS je $ 641.42K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ELVIS?
Količina u optjecaju za ELVIS je 996.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ELVIS?
ELVIS je postigao ATH cijenu od 0.00271165 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ELVIS?
ELVIS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ELVIS?
24-satni obujam trgovanja za ELVIS je -- USD.
Hoće li ELVIS još narasti ove godine?
ELVIS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ELVIS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:50:00 (UTC+8)

ELVIS (ELVIS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.