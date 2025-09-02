Elumia (ELU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.156488$ 0.156488 $ 0.156488 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.80% Promjena cijene (1D) +13.62% Promjena cijene (7D) -11.26% Promjena cijene (7D) -11.26%

Elumia (ELU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ELUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELU je $ 0.156488, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELU se promijenio za +0.80% u posljednjih sat vremena, +13.62% u posljednjih 24 sata i -11.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Elumia (ELU)

Tržišna kapitalizacija $ 64.55K$ 64.55K $ 64.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 121.52K$ 121.52K $ 121.52K Količina u optjecaju 531.16M 531.16M 531.16M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elumia je $ 64.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ELU je 531.16M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 121.52K.