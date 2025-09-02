Više o ELU

ELU Informacije o cijeni

ELU Službena web stranica

ELU Tokenomija

ELU Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Elumia Logotip

Elumia Cijena (ELU)

Neuvršten

1 ELU u USD cijena uživo:

$0.00012152
$0.00012152$0.00012152
+13.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Elumia (ELU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:51:58 (UTC+8)

Elumia (ELU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.156488
$ 0.156488$ 0.156488

$ 0
$ 0$ 0

+0.80%

+13.62%

-11.26%

-11.26%

Elumia (ELU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ELUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELU je $ 0.156488, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELU se promijenio za +0.80% u posljednjih sat vremena, +13.62% u posljednjih 24 sata i -11.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Elumia (ELU)

$ 64.55K
$ 64.55K$ 64.55K

--
----

$ 121.52K
$ 121.52K$ 121.52K

531.16M
531.16M 531.16M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elumia je $ 64.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ELU je 531.16M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 121.52K.

Elumia (ELU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Elumia u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Elumia u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Elumia u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Elumia u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+13.62%
30 dana$ 0+4.91%
60 dana$ 0-1.50%
90 dana$ 0--

Što je Elumia (ELU)

Legends of Elumia is a next generation Massively Multiplayer Online RPG (MMORPG) developed by a large, experienced team of game developers. Elumia sets itself apart from other games with it’s high quality graphics and feature rich, fun gameplay. Players can earn income directly through online play, immerse themselves in world zones, engage in multiplayer dungeons, quests and fierce player battles. Through the Elumia metaverse, players have full NFT ownership of their characters, equipment, land and buildings, with multiple fun opportunities to earn by winning battles against other players and completing dungeons and defeating the enemies in the world.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Elumia (ELU)

Službena web-stranica

Elumia Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Elumia (ELU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Elumia (ELU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Elumia.

Provjerite Elumia predviđanje cijene sada!

ELU u lokalnim valutama

Elumia (ELU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Elumia (ELU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ELU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Elumia (ELU)

Koliko Elumia (ELU) vrijedi danas?
Cijena ELU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ELU u USD?
Trenutačna cijena ELU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Elumia?
Tržišna kapitalizacija za ELU je $ 64.55K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ELU?
Količina u optjecaju za ELU je 531.16M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ELU?
ELU je postigao ATH cijenu od 0.156488 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ELU?
ELU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ELU?
24-satni obujam trgovanja za ELU je -- USD.
Hoće li ELU još narasti ove godine?
ELU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ELU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:51:58 (UTC+8)

Elumia (ELU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.