Elons Pet Snail (GARY) Informacije GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk's playful reference to his "snail" as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community. Službena web stranica: https://garythesnail.vip/

Elons Pet Snail (GARY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Elons Pet Snail (GARY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 118.98K $ 118.98K $ 118.98K Ukupna količina: $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M Količina u optjecaju: $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 118.98K $ 118.98K $ 118.98K Povijesni maksimum: $ 0.164411 $ 0.164411 $ 0.164411 Povijesni minimum: $ 0.00170855 $ 0.00170855 $ 0.00170855 Trenutna cijena: $ 0.00270412 $ 0.00270412 $ 0.00270412 Saznajte više o cijeni Elons Pet Snail (GARY)

Elons Pet Snail (GARY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Elons Pet Snail (GARY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GARY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GARY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GARY tokena, istražite GARY cijenu tokena uživo!

