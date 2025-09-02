Elons Pet Snail (GARY) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.00255165
24-satna najviša cijena $ 0.00268944
Najviša cijena ikada $ 0.164411
Najniža cijena $ 0.00170855
Promjena cijene (1H) +1.17%
Promjena cijene (1D) -3.27%
Promjena cijene (7D) -6.12%

Elons Pet Snail (GARY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00260113. Tijekom protekla 24 sata, GARYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00255165 i najviše cijene $ 0.00268944, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GARY je $ 0.164411, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00170855.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GARY se promijenio za +1.17% u posljednjih sat vremena, -3.27% u posljednjih 24 sata i -6.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Elons Pet Snail (GARY)

Tržišna kapitalizacija $ 114.46K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 114.46K
Količina u optjecaju 44.00M
Ukupna količina 44,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elons Pet Snail je $ 114.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GARY je 44.00M, s ukupnom količinom od 44000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 114.46K.