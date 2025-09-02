Više o GARY

Elons Pet Snail Cijena (GARY)

1 GARY u USD cijena uživo:

$0.00260138
$0.00260138
-3.20%1D
Grafikon aktualnih cijena Elons Pet Snail (GARY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:31:53 (UTC+8)

Elons Pet Snail (GARY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00255165
$ 0.00255165
24-satna najniža cijena
$ 0.00268944
$ 0.00268944
24-satna najviša cijena

$ 0.00255165
$ 0.00255165

$ 0.00268944
$ 0.00268944

$ 0.164411
$ 0.164411

$ 0.00170855
$ 0.00170855

+1.17%

-3.27%

-6.12%

-6.12%

Elons Pet Snail (GARY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00260113. Tijekom protekla 24 sata, GARYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00255165 i najviše cijene $ 0.00268944, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GARY je $ 0.164411, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00170855.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GARY se promijenio za +1.17% u posljednjih sat vremena, -3.27% u posljednjih 24 sata i -6.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Elons Pet Snail (GARY)

$ 114.46K
$ 114.46K

--
--

$ 114.46K
$ 114.46K

44.00M
44.00M

44,000,000.0
44,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elons Pet Snail je $ 114.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GARY je 44.00M, s ukupnom količinom od 44000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 114.46K.

Elons Pet Snail (GARY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Elons Pet Snail u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Elons Pet Snail u USD iznosila je $ -0.0004565383.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Elons Pet Snail u USD iznosila je $ -0.0006781023.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Elons Pet Snail u USD iznosila je $ -0.000985863114261902.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.27%
30 dana$ -0.0004565383-17.55%
60 dana$ -0.0006781023-26.06%
90 dana$ -0.000985863114261902-27.48%

Što je Elons Pet Snail (GARY)

GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk’s playful reference to his “snail” as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community.

Resurs Elons Pet Snail (GARY)

Službena web-stranica

Elons Pet Snail Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Elons Pet Snail (GARY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Elons Pet Snail (GARY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Elons Pet Snail.

Provjerite Elons Pet Snail predviđanje cijene sada!

GARY u lokalnim valutama

Elons Pet Snail (GARY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Elons Pet Snail (GARY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GARY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Elons Pet Snail (GARY)

Koliko Elons Pet Snail (GARY) vrijedi danas?
Cijena GARY uživo u USD je 0.00260113 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GARY u USD?
Trenutačna cijena GARY u USD je $ 0.00260113. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Elons Pet Snail?
Tržišna kapitalizacija za GARY je $ 114.46K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GARY?
Količina u optjecaju za GARY je 44.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GARY?
GARY je postigao ATH cijenu od 0.164411 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GARY?
GARY je vidio ATL cijenu od 0.00170855 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GARY?
24-satni obujam trgovanja za GARY je -- USD.
Hoće li GARY još narasti ove godine?
GARY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GARY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:31:53 (UTC+8)

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.