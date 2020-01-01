Elons Gamertag (RANDOM9) Tokenomika

Elons Gamertag (RANDOM9) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Elons Gamertag (RANDOM9), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Elons Gamertag (RANDOM9) Informacije

RANDOM9 is a memecoin that represents Elon Musk's hoppy and gaming user tag. RANDOM9 is purely a memecoin with no utility projects.

RANDOM9 is the same gaming user tag that Elon Musk has been using for multiple years. This has been confirmed by him.

RANDOM9 started as a memecoin after Elon Musk kept streaming video games from RANDOM9 account.

The project goal is to spread the fun meme culture around the video game industry.

There are no utilities. This project is not associated in any way with Elon Musk.

Službena web stranica:
https://random9eth.com/

Elons Gamertag (RANDOM9) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Elons Gamertag (RANDOM9), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 41.32K
$ 41.32K$ 41.32K
Ukupna količina:
$ 979.81M
$ 979.81M$ 979.81M
Količina u optjecaju:
$ 979.81M
$ 979.81M$ 979.81M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 41.32K
$ 41.32K$ 41.32K
Povijesni maksimum:
$ 0.00134296
$ 0.00134296$ 0.00134296
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

Elons Gamertag (RANDOM9) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Elons Gamertag (RANDOM9) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj RANDOM9 tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja RANDOM9 tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku RANDOM9 tokena, istražite RANDOM9 cijenu tokena uživo!

RANDOM9 Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide RANDOM9? Naša RANDOM9 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.