Elons Gamertag (RANDOM9) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Elons Gamertag (RANDOM9), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Elons Gamertag (RANDOM9) Informacije RANDOM9 is a memecoin that represents Elon Musk's hoppy and gaming user tag. RANDOM9 is purely a memecoin with no utility projects. RANDOM9 is the same gaming user tag that Elon Musk has been using for multiple years. This has been confirmed by him. RANDOM9 started as a memecoin after Elon Musk kept streaming video games from RANDOM9 account. The project goal is to spread the fun meme culture around the video game industry. There are no utilities. This project is not associated in any way with Elon Musk. Službena web stranica: https://random9eth.com/ Kupi RANDOM9 odmah!

Elons Gamertag (RANDOM9) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Elons Gamertag (RANDOM9), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 41.32K $ 41.32K $ 41.32K Ukupna količina: $ 979.81M $ 979.81M $ 979.81M Količina u optjecaju: $ 979.81M $ 979.81M $ 979.81M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 41.32K $ 41.32K $ 41.32K Povijesni maksimum: $ 0.00134296 $ 0.00134296 $ 0.00134296 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Elons Gamertag (RANDOM9)

Elons Gamertag (RANDOM9) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Elons Gamertag (RANDOM9) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RANDOM9 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RANDOM9 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RANDOM9 tokena, istražite RANDOM9 cijenu tokena uživo!

RANDOM9 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RANDOM9? Naša RANDOM9 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RANDOM9 predviđanje cijene tokena odmah!

