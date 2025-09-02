Elonia Trump (ELONIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -15.86% Promjena cijene (7D) -15.86%

Elonia Trump (ELONIA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ELONIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELONIA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELONIA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -15.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Elonia Trump (ELONIA)

Tržišna kapitalizacija $ 230.76K$ 230.76K $ 230.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 230.76K$ 230.76K $ 230.76K Količina u optjecaju 68.29B 68.29B 68.29B Ukupna količina 68,291,695,525.92136 68,291,695,525.92136 68,291,695,525.92136

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elonia Trump je $ 230.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ELONIA je 68.29B, s ukupnom količinom od 68291695525.92136. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 230.76K.