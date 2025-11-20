Elon Trump Fart Cijena danas

Trenutačna cijena Elon Trump Fart (ETF500) danas je $ 0.00010801, s promjenom od 7.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ETF500 u USD je $ 0.00010801 po ETF500.

Elon Trump Fart trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 108,798, s količinom u optjecaju od 999.88M ETF500. Tijekom posljednja 24 sata, ETF500 trgovao je između $ 0.00009445 (niska) i $ 0.00011012 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04275891, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00009142.

U kratkoročnim performansama, ETF500 se kretao -0.30% u posljednjem satu i -16.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Elon Trump Fart (ETF500)

Tržišna kapitalizacija $ 108.80K$ 108.80K $ 108.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 108.80K$ 108.80K $ 108.80K Količina u optjecaju 999.88M 999.88M 999.88M Ukupna količina 999,878,936.892471 999,878,936.892471 999,878,936.892471

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elon Trump Fart je $ 108.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETF500 je 999.88M, s ukupnom količinom od 999878936.892471. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 108.80K.