Elon Trump (ET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -34.22% Promjena cijene (7D) -34.22%

Elon Trump (ET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ET je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ET se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -34.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Elon Trump (ET)

Tržišna kapitalizacija $ 33.20K$ 33.20K $ 33.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.20K$ 33.20K $ 33.20K Količina u optjecaju 2.10T 2.10T 2.10T Ukupna količina 2,099,999,541,074.0 2,099,999,541,074.0 2,099,999,541,074.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elon Trump je $ 33.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ET je 2.10T, s ukupnom količinom od 2099999541074.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.20K.