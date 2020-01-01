Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Elixir Staked deUSD (SDEUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Informacije sdeUSD is the staked version of deUSD - a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. sdeUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral. Službena web stranica: https://www.elixir.xyz/deusd Bijela knjiga: https://docs.elixir.xyz/deusd Kupi SDEUSD odmah!

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Elixir Staked deUSD (SDEUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 50.15M $ 50.15M $ 50.15M Ukupna količina: $ 47.50M $ 47.50M $ 47.50M Količina u optjecaju: $ 47.50M $ 47.50M $ 47.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 50.15M $ 50.15M $ 50.15M Povijesni maksimum: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Povijesni minimum: $ 0.593515 $ 0.593515 $ 0.593515 Trenutna cijena: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 Saznajte više o cijeni Elixir Staked deUSD (SDEUSD)

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Elixir Staked deUSD (SDEUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SDEUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SDEUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SDEUSD tokena, istražite SDEUSD cijenu tokena uživo!

SDEUSD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SDEUSD? Naša SDEUSD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SDEUSD predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!