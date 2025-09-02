Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.056 24-satna najviša cijena $ 1.058 Najviša cijena ikada $ 1.2 Najniža cijena $ 0.593515 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) +0.10%

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.057. Tijekom protekla 24 sata, SDEUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.056 i najviše cijene $ 1.058, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SDEUSD je $ 1.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.593515.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SDEUSD se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i +0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Elixir Staked deUSD (SDEUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 50.07M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.07M Količina u optjecaju 47.39M Ukupna količina 47,394,428.34043034

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elixir Staked deUSD je $ 50.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SDEUSD je 47.39M, s ukupnom količinom od 47394428.34043034. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.07M.