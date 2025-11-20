Eli Lilly xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Eli Lilly xStock (LLYX) danas je $ 1,043.65, s promjenom od 1.10% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LLYX u USD je $ 1,043.65 po LLYX.

Eli Lilly xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 328,399, s količinom u optjecaju od 314.66 LLYX. Tijekom posljednja 24 sata, LLYX trgovao je između $ 1,026.09 (niska) i $ 1,052.35 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1,052.35, dok je rekordna najniža cijena bila $ 624.79.

U kratkoročnim performansama, LLYX se kretao -0.11% u posljednjem satu i +2.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Eli Lilly xStock (LLYX)

Tržišna kapitalizacija $ 328.40K$ 328.40K $ 328.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.28M$ 22.28M $ 22.28M Količina u optjecaju 314.66 314.66 314.66 Ukupna količina 21,343.98215452998 21,343.98215452998 21,343.98215452998

Trenutačna tržišna kapitalizacija Eli Lilly xStock je $ 328.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LLYX je 314.66, s ukupnom količinom od 21343.98215452998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.28M.