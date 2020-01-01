Elexium (EX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Elexium (EX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Elexium (EX) Informacije Elexium is the first VE DEX on Alephium Blockchain. Aiming to be the top liquidity Arena for the Alephium Blockchain, the user centric emission model empowers "The People's Choice" and the Elexium Flywheel. Users can trade, stake, vote, earn and share in fees while exploring the Alephium Ecosystem. Dapps can bribe users to vote for their liquidity pools, and everybody can share in the process for deciding where rewards go. A decentralized manner of DEX emissions that empowers the users to have a stake in the future of the platform. Službena web stranica: https://elexium.finance Kupi EX odmah!

Elexium (EX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Elexium (EX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 41.65K $ 41.65K $ 41.65K Ukupna količina: $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M Količina u optjecaju: $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 42.02K $ 42.02K $ 42.02K Povijesni maksimum: $ 2.11 $ 2.11 $ 2.11 Povijesni minimum: $ 0.01127114 $ 0.01127114 $ 0.01127114 Trenutna cijena: $ 0.01175433 $ 0.01175433 $ 0.01175433 Saznajte više o cijeni Elexium (EX)

Elexium (EX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Elexium (EX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EX tokena, istražite EX cijenu tokena uživo!

