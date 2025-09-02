Elexium (EX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01354147 $ 0.01354147 $ 0.01354147 24-satna najniža cijena $ 0.01371985 $ 0.01371985 $ 0.01371985 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01354147$ 0.01354147 $ 0.01354147 24-satna najviša cijena $ 0.01371985$ 0.01371985 $ 0.01371985 Najviša cijena ikada $ 2.11$ 2.11 $ 2.11 Najniža cijena $ 0.01354147$ 0.01354147 $ 0.01354147 Promjena cijene (1H) -0.33% Promjena cijene (1D) -1.13% Promjena cijene (7D) -29.77% Promjena cijene (7D) -29.77%

Elexium (EX) cijena u stvarnom vremenu je $0.01354259. Tijekom protekla 24 sata, EXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01354147 i najviše cijene $ 0.01371985, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EX je $ 2.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01354147.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EX se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -1.13% u posljednjih 24 sata i -29.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Elexium (EX)

Tržišna kapitalizacija $ 48.24K$ 48.24K $ 48.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 48.67K$ 48.67K $ 48.67K Količina u optjecaju 3.56M 3.56M 3.56M Ukupna količina 3,588,000.0 3,588,000.0 3,588,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elexium je $ 48.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EX je 3.56M, s ukupnom količinom od 3588000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.67K.