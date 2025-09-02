Electronic Gulden (EFL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.112675 24-satna najniža cijena $ 0.116081 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.86 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.43% Promjena cijene (1D) +1.72% Promjena cijene (7D) +1.20%

Electronic Gulden (EFL) cijena u stvarnom vremenu je $0.11613. Tijekom protekla 24 sata, EFLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.112675 i najviše cijene $ 0.116081, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EFL je $ 1.86, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EFL se promijenio za +0.43% u posljednjih sat vremena, +1.72% u posljednjih 24 sata i +1.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Electronic Gulden (EFL)

Tržišna kapitalizacija $ 2.44M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.44M Količina u optjecaju 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Electronic Gulden je $ 2.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EFL je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.44M.