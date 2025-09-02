Više o EFL

Electronic Gulden Cijena (EFL)

1 EFL u USD cijena uživo:

$0.116081
$0.116081$0.116081
+1.70%1D
Grafikon aktualnih cijena Electronic Gulden (EFL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:20:03 (UTC+8)

Electronic Gulden (EFL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.112675
$ 0.112675$ 0.112675
24-satna najniža cijena
$ 0.116081
$ 0.116081$ 0.116081
24-satna najviša cijena

$ 0.112675
$ 0.112675$ 0.112675

$ 0.116081
$ 0.116081$ 0.116081

$ 1.86
$ 1.86$ 1.86

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

+1.72%

+1.20%

+1.20%

Electronic Gulden (EFL) cijena u stvarnom vremenu je $0.11613. Tijekom protekla 24 sata, EFLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.112675 i najviše cijene $ 0.116081, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EFL je $ 1.86, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EFL se promijenio za +0.43% u posljednjih sat vremena, +1.72% u posljednjih 24 sata i +1.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Electronic Gulden (EFL)

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

--
----

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Electronic Gulden je $ 2.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EFL je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.44M.

Electronic Gulden (EFL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Electronic Gulden u USD iznosila je $ +0.00196316.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Electronic Gulden u USD iznosila je $ +0.0103748800.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Electronic Gulden u USD iznosila je $ +0.1606497129.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Electronic Gulden u USD iznosila je $ -0.04044176611763857.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00196316+1.72%
30 dana$ +0.0103748800+8.93%
60 dana$ +0.1606497129+138.34%
90 dana$ -0.04044176611763857-25.82%

Što je Electronic Gulden (EFL)

The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard. There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden.

Resurs Electronic Gulden (EFL)

Službena web-stranica

Electronic Gulden Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Electronic Gulden (EFL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Electronic Gulden (EFL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Electronic Gulden.

Provjerite Electronic Gulden predviđanje cijene sada!

EFL u lokalnim valutama

Electronic Gulden (EFL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Electronic Gulden (EFL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EFL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Electronic Gulden (EFL)

Koliko Electronic Gulden (EFL) vrijedi danas?
Cijena EFL uživo u USD je 0.11613 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EFL u USD?
Trenutačna cijena EFL u USD je $ 0.11613. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Electronic Gulden?
Tržišna kapitalizacija za EFL je $ 2.44M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EFL?
Količina u optjecaju za EFL je 21.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EFL?
EFL je postigao ATH cijenu od 1.86 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EFL?
EFL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EFL?
24-satni obujam trgovanja za EFL je -- USD.
Hoće li EFL još narasti ove godine?
EFL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EFL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:20:03 (UTC+8)

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.