Electric Dog Modish (EDM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Electric Dog Modish (EDM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Electric Dog Modish (EDM) Informacije

EDM is a groundbreaking cryptocurrency tailored for EDM enthusiasts, managed by the innovative EDM DAO. This dynamic community unites artists, DJs, producers, and fans globally. We craft immersive in-person experiences through spectacular EDM festivals and nurture a vibrant online community. As a token holder, you gain exclusive access to premier EDM events worldwide, with the ability to purchase tickets using EDM tokens and reserve VIP spots.

Službena web stranica:
https://www.edmdao.com

Electric Dog Modish (EDM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Electric Dog Modish (EDM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 10.24K
$ 10.24K
Ukupna količina:
$ 999.91M
$ 999.91M
Količina u optjecaju:
$ 999.91M
$ 999.91M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 10.24K
$ 10.24K
Povijesni maksimum:
$ 0.00711639
$ 0.00711639
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0

Electric Dog Modish (EDM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Electric Dog Modish (EDM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj EDM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja EDM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku EDM tokena, istražite EDM cijenu tokena uživo!

EDM Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide EDM? Naša EDM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.