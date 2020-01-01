Electric Dog Modish (EDM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Electric Dog Modish (EDM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Electric Dog Modish (EDM) Informacije EDM is a groundbreaking cryptocurrency tailored for EDM enthusiasts, managed by the innovative EDM DAO. This dynamic community unites artists, DJs, producers, and fans globally. We craft immersive in-person experiences through spectacular EDM festivals and nurture a vibrant online community. As a token holder, you gain exclusive access to premier EDM events worldwide, with the ability to purchase tickets using EDM tokens and reserve VIP spots. Službena web stranica: https://www.edmdao.com Kupi EDM odmah!

Electric Dog Modish (EDM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Electric Dog Modish (EDM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.24K $ 10.24K $ 10.24K Ukupna količina: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Količina u optjecaju: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.24K $ 10.24K $ 10.24K Povijesni maksimum: $ 0.00711639 $ 0.00711639 $ 0.00711639 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Electric Dog Modish (EDM)

Electric Dog Modish (EDM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Electric Dog Modish (EDM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EDM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EDM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EDM tokena, istražite EDM cijenu tokena uživo!

