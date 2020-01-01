Electric Dog Modish (EDM) Tokenomika
Electric Dog Modish (EDM) Informacije
EDM is a groundbreaking cryptocurrency tailored for EDM enthusiasts, managed by the innovative EDM DAO. This dynamic community unites artists, DJs, producers, and fans globally. We craft immersive in-person experiences through spectacular EDM festivals and nurture a vibrant online community. As a token holder, you gain exclusive access to premier EDM events worldwide, with the ability to purchase tickets using EDM tokens and reserve VIP spots.
Electric Dog Modish (EDM) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Electric Dog Modish (EDM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Electric Dog Modish (EDM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Electric Dog Modish (EDM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj EDM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja EDM tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku EDM tokena
EDM Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide EDM? Naša EDM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.