Elawn Moosk (MOOSK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Elawn Moosk (MOOSK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Elawn Moosk (MOOSK) Informacije Moosk is the latest meme coin making waves on Solana. We are a community run project on a mission to Mars, paying tribute to the king of memes, Elon Musk. Join the movement. Službena web stranica: https://www.elawnmoosk.com/ Kupi MOOSK odmah!

Elawn Moosk (MOOSK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Elawn Moosk (MOOSK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 76.94K $ 76.94K $ 76.94K Ukupna količina: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Količina u optjecaju: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 76.94K $ 76.94K $ 76.94K Povijesni maksimum: $ 0.00400402 $ 0.00400402 $ 0.00400402 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Elawn Moosk (MOOSK)

Elawn Moosk (MOOSK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Elawn Moosk (MOOSK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOOSK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOOSK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOOSK tokena, istražite MOOSK cijenu tokena uživo!

MOOSK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MOOSK? Naša MOOSK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

