Elawn Moosk (MOOSK) Informacije o cijeni (USD)

Elawn Moosk (MOOSK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOOSKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOOSK je $ 0.00400402, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOOSK se promijenio za -5.00% u posljednjih sat vremena, -0.97% u posljednjih 24 sata i +2.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Elawn Moosk (MOOSK)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elawn Moosk je $ 84.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOOSK je 999.87M, s ukupnom količinom od 999867538.317543. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 84.01K.