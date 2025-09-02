Više o MOOSK

Elawn Moosk Logotip

Elawn Moosk Cijena (MOOSK)

Neuvršten

1 MOOSK u USD cijena uživo:

--
----
-0.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Elawn Moosk (MOOSK)
Elawn Moosk (MOOSK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00400402
$ 0.00400402$ 0.00400402

$ 0
$ 0$ 0

-5.00%

-0.97%

+2.92%

+2.92%

Elawn Moosk (MOOSK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOOSKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOOSK je $ 0.00400402, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOOSK se promijenio za -5.00% u posljednjih sat vremena, -0.97% u posljednjih 24 sata i +2.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Elawn Moosk (MOOSK)

$ 84.01K
$ 84.01K$ 84.01K

--
----

$ 84.01K
$ 84.01K$ 84.01K

999.87M
999.87M 999.87M

999,867,538.317543
999,867,538.317543 999,867,538.317543

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elawn Moosk je $ 84.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOOSK je 999.87M, s ukupnom količinom od 999867538.317543. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 84.01K.

Elawn Moosk (MOOSK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Elawn Moosk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Elawn Moosk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Elawn Moosk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Elawn Moosk u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.97%
30 dana$ 0-22.61%
60 dana$ 0-29.51%
90 dana$ 0--

Što je Elawn Moosk (MOOSK)

Moosk is the latest meme coin making waves on Solana. We are a community run project on a mission to Mars, paying tribute to the king of memes, Elon Musk. Join the movement.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Elawn Moosk (MOOSK)

Službena web-stranica

Elawn Moosk Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Elawn Moosk (MOOSK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Elawn Moosk (MOOSK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Elawn Moosk.

Provjerite Elawn Moosk predviđanje cijene sada!

MOOSK u lokalnim valutama

Elawn Moosk (MOOSK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Elawn Moosk (MOOSK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOOSK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Elawn Moosk (MOOSK)

Koliko Elawn Moosk (MOOSK) vrijedi danas?
Cijena MOOSK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOOSK u USD?
Trenutačna cijena MOOSK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Elawn Moosk?
Tržišna kapitalizacija za MOOSK je $ 84.01K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOOSK?
Količina u optjecaju za MOOSK je 999.87M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOOSK?
MOOSK je postigao ATH cijenu od 0.00400402 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOOSK?
MOOSK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOOSK?
24-satni obujam trgovanja za MOOSK je -- USD.
Hoće li MOOSK još narasti ove godine?
MOOSK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOOSK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:31:20 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.