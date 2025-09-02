Elastos (ELA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.38 $ 1.38 $ 1.38 24-satna najniža cijena $ 1.86 $ 1.86 $ 1.86 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.38$ 1.38 $ 1.38 24-satna najviša cijena $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 Najviša cijena ikada $ 89.14$ 89.14 $ 89.14 Najniža cijena $ 0.793867$ 0.793867 $ 0.793867 Promjena cijene (1H) -0.19% Promjena cijene (1D) +29.46% Promjena cijene (7D) +51.76% Promjena cijene (7D) +51.76%

Elastos (ELA) cijena u stvarnom vremenu je $1.79. Tijekom protekla 24 sata, ELAtrgovalo je između najniže cijene $ 1.38 i najviše cijene $ 1.86, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELA je $ 89.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.793867.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELA se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, +29.46% u posljednjih 24 sata i +51.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Elastos (ELA)

Tržišna kapitalizacija $ 40.91M$ 40.91M $ 40.91M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.59M$ 46.59M $ 46.59M Količina u optjecaju 22.88M 22.88M 22.88M Ukupna količina 26,055,369.0 26,055,369.0 26,055,369.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elastos je $ 40.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ELA je 22.88M, s ukupnom količinom od 26055369.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.59M.