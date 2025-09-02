Više o ELA

Elastos Logotip

Elastos Cijena (ELA)

Neuvršten

1 ELA u USD cijena uživo:

$1.79
+29.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Elastos (ELA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:11:30 (UTC+8)

Elastos (ELA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.38
24-satna najniža cijena
$ 1.86
24-satna najviša cijena

$ 1.38

$ 1.86

$ 89.14

$ 0.793867

-0.19%

+29.46%

+51.76%

+51.76%

Elastos (ELA) cijena u stvarnom vremenu je $1.79. Tijekom protekla 24 sata, ELAtrgovalo je između najniže cijene $ 1.38 i najviše cijene $ 1.86, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELA je $ 89.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.793867.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELA se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, +29.46% u posljednjih 24 sata i +51.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Elastos (ELA)

$ 40.91M

--
--

$ 46.59M

22.88M

26,055,369.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elastos je $ 40.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ELA je 22.88M, s ukupnom količinom od 26055369.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.59M.

Elastos (ELA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Elastos u USD iznosila je $ +0.407231.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Elastos u USD iznosila je $ +0.9222581200.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Elastos u USD iznosila je $ +0.6152876190.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Elastos u USD iznosila je $ +0.2704126452861062.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.407231+29.46%
30 dana$ +0.9222581200+51.52%
60 dana$ +0.6152876190+34.37%
90 dana$ +0.2704126452861062+17.80%

Što je Elastos (ELA)

"Founded by OS expert Rong Chen, Elastos is building the blockchain industry’s most comprehensive and interoperable open source platform. Using a hybrid consensus that combines the secure hashpower of Bitcoin and the democratic ideals of Delegated-Proof-of-Stake, the SmartWeb of Elastos is a suite of software for an entirely decentralized internet. Elastos employs not only blockchain technology, but a peer-to-peer network for communication, decentralized data storage services, and a decentralized ID (DID) system for all digital assets. With sidechains like Ethereum, Elastos is not merely the foundation for securing truly decentralized applications that can scale, it is the foundation for true data ownership. elastOS, the flagship product of the Elastos Smartweb, brings the entire decentralized ecosystem into a single App, currently available for Android and in development for both iOS and desktop. Elastos is also actively searching for both new and existing dApp projects through its Cyber Republic initiative. Cyber Republic possesses a community-governed grant fund designed to help startups and existing businesses explore blockchain. You can read more about Cyber Republic at https://www.cyberrepublic.org.

Elastos Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Elastos (ELA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Elastos (ELA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Elastos.

Provjerite Elastos predviđanje cijene sada!

ELA u lokalnim valutama

Elastos (ELA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Elastos (ELA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ELA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Elastos (ELA)

Koliko Elastos (ELA) vrijedi danas?
Cijena ELA uživo u USD je 1.79 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ELA u USD?
Trenutačna cijena ELA u USD je $ 1.79. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Elastos?
Tržišna kapitalizacija za ELA je $ 40.91M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ELA?
Količina u optjecaju za ELA je 22.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ELA?
ELA je postigao ATH cijenu od 89.14 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ELA?
ELA je vidio ATL cijenu od 0.793867 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ELA?
24-satni obujam trgovanja za ELA je -- USD.
Hoće li ELA još narasti ove godine?
ELA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ELA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
