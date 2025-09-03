El Hippo (HIPP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.68% Promjena cijene (7D) -5.58% Promjena cijene (7D) -5.58%

El Hippo (HIPP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HIPPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HIPP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HIPP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.68% u posljednjih 24 sata i -5.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu El Hippo (HIPP)

Tržišna kapitalizacija $ 67.54K$ 67.54K $ 67.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 71.15K$ 71.15K $ 71.15K Količina u optjecaju 737.58T 737.58T 737.58T Ukupna količina 777,000,000,000,000.0 777,000,000,000,000.0 777,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija El Hippo je $ 67.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HIPP je 737.58T, s ukupnom količinom od 777000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.15K.