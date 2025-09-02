el gato (ELGATO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00113128$ 0.00113128 $ 0.00113128 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.66% Promjena cijene (1D) -3.09% Promjena cijene (7D) -20.57% Promjena cijene (7D) -20.57%

el gato (ELGATO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ELGATOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELGATO je $ 0.00113128, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELGATO se promijenio za -1.66% u posljednjih sat vremena, -3.09% u posljednjih 24 sata i -20.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu el gato (ELGATO)

Tržišna kapitalizacija $ 309.08K$ 309.08K $ 309.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 309.08K$ 309.08K $ 309.08K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 9,996,658,596.908337 9,996,658,596.908337 9,996,658,596.908337

Trenutačna tržišna kapitalizacija el gato je $ 309.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ELGATO je 10.00B, s ukupnom količinom od 9996658596.908337. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 309.08K.