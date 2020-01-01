El Dorito (DORITO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u El Dorito (DORITO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

El Dorito (DORITO) Informacije El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset' Službena web stranica: https://eldorito.club/ Bijela knjiga: https://goldpaper.eldorito.club/ Kupi DORITO odmah!

El Dorito (DORITO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za El Dorito (DORITO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Ukupna količina: $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M Količina u optjecaju: $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Povijesni maksimum: $ 0.210234 $ 0.210234 $ 0.210234 Povijesni minimum: $ 0.01779741 $ 0.01779741 $ 0.01779741 Trenutna cijena: $ 0.03084419 $ 0.03084419 $ 0.03084419 Saznajte više o cijeni El Dorito (DORITO)

El Dorito (DORITO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike El Dorito (DORITO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DORITO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DORITO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DORITO tokena, istražite DORITO cijenu tokena uživo!

DORITO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DORITO? Naša DORITO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DORITO predviđanje cijene tokena odmah!

