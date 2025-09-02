Više o DORITO

DORITO Informacije o cijeni

DORITO Bijela knjiga

DORITO Službena web stranica

DORITO Tokenomija

DORITO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

El Dorito Logotip

El Dorito Cijena (DORITO)

Neuvršten

1 DORITO u USD cijena uživo:

$0.03402333
$0.03402333$0.03402333
-0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena El Dorito (DORITO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:34:55 (UTC+8)

El Dorito (DORITO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03249387
$ 0.03249387$ 0.03249387
24-satna najniža cijena
$ 0.03419377
$ 0.03419377$ 0.03419377
24-satna najviša cijena

$ 0.03249387
$ 0.03249387$ 0.03249387

$ 0.03419377
$ 0.03419377$ 0.03419377

$ 0.210234
$ 0.210234$ 0.210234

$ 0.01779741
$ 0.01779741$ 0.01779741

--

-0.49%

+6.13%

+6.13%

El Dorito (DORITO) cijena u stvarnom vremenu je $0.03402333. Tijekom protekla 24 sata, DORITOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03249387 i najviše cijene $ 0.03419377, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DORITO je $ 0.210234, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01779741.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DORITO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.49% u posljednjih 24 sata i +6.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu El Dorito (DORITO)

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

--
----

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

33.33M
33.33M 33.33M

33,333,236.53951506
33,333,236.53951506 33,333,236.53951506

Trenutačna tržišna kapitalizacija El Dorito je $ 1.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DORITO je 33.33M, s ukupnom količinom od 33333236.53951506. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.13M.

El Dorito (DORITO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz El Dorito u USD iznosila je $ -0.00016910432886004.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz El Dorito u USD iznosila je $ -0.0043027298.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz El Dorito u USD iznosila je $ -0.0079551955.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz El Dorito u USD iznosila je $ -0.0040986718040427.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00016910432886004-0.49%
30 dana$ -0.0043027298-12.64%
60 dana$ -0.0079551955-23.38%
90 dana$ -0.0040986718040427-10.75%

Što je El Dorito (DORITO)

El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset'

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

El Dorito Predviđanje cijene (USD)

Koliko će El Dorito (DORITO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših El Dorito (DORITO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za El Dorito.

Provjerite El Dorito predviđanje cijene sada!

DORITO u lokalnim valutama

El Dorito (DORITO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike El Dorito (DORITO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DORITO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o El Dorito (DORITO)

Koliko El Dorito (DORITO) vrijedi danas?
Cijena DORITO uživo u USD je 0.03402333 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DORITO u USD?
Trenutačna cijena DORITO u USD je $ 0.03402333. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija El Dorito?
Tržišna kapitalizacija za DORITO je $ 1.13M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DORITO?
Količina u optjecaju za DORITO je 33.33M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DORITO?
DORITO je postigao ATH cijenu od 0.210234 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DORITO?
DORITO je vidio ATL cijenu od 0.01779741 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DORITO?
24-satni obujam trgovanja za DORITO je -- USD.
Hoće li DORITO još narasti ove godine?
DORITO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DORITO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:34:55 (UTC+8)

El Dorito (DORITO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.