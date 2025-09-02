El Dorito (DORITO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03249387 $ 0.03419377 24-satna najniža cijena $ 0.03249387 24-satna najviša cijena $ 0.03419377 Najviša cijena ikada $ 0.210234 Najniža cijena $ 0.01779741 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.49% Promjena cijene (7D) +6.13%

El Dorito (DORITO) cijena u stvarnom vremenu je $0.03402333. Tijekom protekla 24 sata, DORITOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03249387 i najviše cijene $ 0.03419377, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DORITO je $ 0.210234, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01779741.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DORITO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.49% u posljednjih 24 sata i +6.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu El Dorito (DORITO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.13M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.13M Količina u optjecaju 33.33M Ukupna količina 33,333,236.53951506

Trenutačna tržišna kapitalizacija El Dorito je $ 1.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DORITO je 33.33M, s ukupnom količinom od 33333236.53951506. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.13M.