EL CHANGUITO (CHANGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00303036$ 0.00303036 $ 0.00303036 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.09% Promjena cijene (7D) +0.80% Promjena cijene (7D) +0.80%

EL CHANGUITO (CHANGO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHANGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHANGO je $ 0.00303036, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHANGO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.09% u posljednjih 24 sata i +0.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EL CHANGUITO (CHANGO)

Tržišna kapitalizacija $ 19.18K$ 19.18K $ 19.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.18K$ 19.18K $ 19.18K Količina u optjecaju 979.97M 979.97M 979.97M Ukupna količina 979,969,277.85 979,969,277.85 979,969,277.85

Trenutačna tržišna kapitalizacija EL CHANGUITO je $ 19.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHANGO je 979.97M, s ukupnom količinom od 979969277.85. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.18K.