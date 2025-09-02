Više o EKUBO

Ekubo Protocol Logotip

Ekubo Protocol Cijena (EKUBO)

Neuvršten

1 EKUBO u USD cijena uživo:

$5.03
-4.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Ekubo Protocol (EKUBO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:11:23 (UTC+8)

Ekubo Protocol (EKUBO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4.97
24-satna najniža cijena
$ 5.35
24-satna najviša cijena

$ 4.97
$ 5.35
$ 7.64
$ 0.735467
+0.01%

-4.87%

-9.76%

-9.76%

Ekubo Protocol (EKUBO) cijena u stvarnom vremenu je $5.03. Tijekom protekla 24 sata, EKUBOtrgovalo je između najniže cijene $ 4.97 i najviše cijene $ 5.35, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EKUBO je $ 7.64, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.735467.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EKUBO se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -4.87% u posljednjih 24 sata i -9.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ekubo Protocol (EKUBO)

$ 50.34M
$ 50.34M$ 50.34M

--
$ 50.34M
10.00M
10,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ekubo Protocol je $ 50.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EKUBO je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.34M.

Ekubo Protocol (EKUBO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ekubo Protocol u USD iznosila je $ -0.257884800069203.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ekubo Protocol u USD iznosila je $ -1.1359601100.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ekubo Protocol u USD iznosila je $ -0.2784502370.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ekubo Protocol u USD iznosila je $ +0.114907666179832.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.257884800069203-4.87%
30 dana$ -1.1359601100-22.58%
60 dana$ -0.2784502370-5.53%
90 dana$ +0.114907666179832+2.34%

Što je Ekubo Protocol (EKUBO)

Governs the most advanced and #1 AMM by TVL on Starknet, Ekubo

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Ekubo Protocol (EKUBO)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Ekubo Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ekubo Protocol (EKUBO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ekubo Protocol (EKUBO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ekubo Protocol.

Provjerite Ekubo Protocol predviđanje cijene sada!

EKUBO u lokalnim valutama

Ekubo Protocol (EKUBO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ekubo Protocol (EKUBO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EKUBO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ekubo Protocol (EKUBO)

Koliko Ekubo Protocol (EKUBO) vrijedi danas?
Cijena EKUBO uživo u USD je 5.03 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EKUBO u USD?
Trenutačna cijena EKUBO u USD je $ 5.03. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ekubo Protocol?
Tržišna kapitalizacija za EKUBO je $ 50.34M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EKUBO?
Količina u optjecaju za EKUBO je 10.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EKUBO?
EKUBO je postigao ATH cijenu od 7.64 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EKUBO?
EKUBO je vidio ATL cijenu od 0.735467 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EKUBO?
24-satni obujam trgovanja za EKUBO je -- USD.
Hoće li EKUBO još narasti ove godine?
EKUBO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EKUBO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

