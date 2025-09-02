Ekubo Protocol (EKUBO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4.97 $ 4.97 $ 4.97 24-satna najniža cijena $ 5.35 $ 5.35 $ 5.35 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4.97$ 4.97 $ 4.97 24-satna najviša cijena $ 5.35$ 5.35 $ 5.35 Najviša cijena ikada $ 7.64$ 7.64 $ 7.64 Najniža cijena $ 0.735467$ 0.735467 $ 0.735467 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -4.87% Promjena cijene (7D) -9.76% Promjena cijene (7D) -9.76%

Ekubo Protocol (EKUBO) cijena u stvarnom vremenu je $5.03. Tijekom protekla 24 sata, EKUBOtrgovalo je između najniže cijene $ 4.97 i najviše cijene $ 5.35, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EKUBO je $ 7.64, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.735467.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EKUBO se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -4.87% u posljednjih 24 sata i -9.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ekubo Protocol (EKUBO)

Tržišna kapitalizacija $ 50.34M$ 50.34M $ 50.34M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.34M$ 50.34M $ 50.34M Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ekubo Protocol je $ 50.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EKUBO je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.34M.