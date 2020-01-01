Einsteinium (EMC2) Tokenomika
Einsteinium (EMC2) is a new cryptocoin with the tagline "Cryptocurrency with Wormholes".
The goal of Einsteinium is to help invest in the future and fund scientific researches. The Einsteinium Foundation is setup to help raise funds from the community to fund interesting scientific projects.
Einsteinium claims no coins have been pre-mined since its inception. It is powered by the Kimoto Gravity Well to ensure fair difficulty adjustment to protect themself from heavy weight miners.
In order to fund the Einsteinium Foundation, all mined blocks will make a compulsory 2.5% donation to the foundation fund. The community will then vote as to which scientific project should be funded.
EMC2 coin has wallet for all major platform which includes Windows, Mac, and Android.
Einsteinium (EMC2) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Einsteinium (EMC2), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Einsteinium (EMC2) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Einsteinium (EMC2) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj EMC2 tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja EMC2 tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.