Einsteinium (EMC2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.90% Promjena cijene (1D) +0.30% Promjena cijene (7D) -59.89% Promjena cijene (7D) -59.89%

Einsteinium (EMC2) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EMC2trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EMC2 je $ 2.58, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EMC2 se promijenio za -0.90% u posljednjih sat vremena, +0.30% u posljednjih 24 sata i -59.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Einsteinium (EMC2)

Tržišna kapitalizacija $ 37.84K$ 37.84K $ 37.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.93K$ 40.93K $ 40.93K Količina u optjecaju 226.94M 226.94M 226.94M Ukupna količina 245,465,283.0 245,465,283.0 245,465,283.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Einsteinium je $ 37.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EMC2 je 226.94M, s ukupnom količinom od 245465283.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.93K.