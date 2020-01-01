Eggs Finance (EGGS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Eggs Finance (EGGS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Eggs Finance (EGGS) Informacije Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp. Službena web stranica: https://eggs.finance Bijela knjiga: https://eggs-finance.gitbook.io/docs Kupi EGGS odmah!

Eggs Finance (EGGS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Eggs Finance (EGGS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.24M $ 10.24M $ 10.24M Ukupna količina: $ 29.53B $ 29.53B $ 29.53B Količina u optjecaju: $ 29.53B $ 29.53B $ 29.53B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.24M $ 10.24M $ 10.24M Povijesni maksimum: $ 0.00113113 $ 0.00113113 $ 0.00113113 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00034636 $ 0.00034636 $ 0.00034636 Saznajte više o cijeni Eggs Finance (EGGS)

Eggs Finance (EGGS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Eggs Finance (EGGS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EGGS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EGGS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EGGS tokena, istražite EGGS cijenu tokena uživo!

