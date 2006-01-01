Eggplant Finance (EGGP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Eggplant Finance (EGGP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Eggplant Finance (EGGP) Informacije Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers. Službena web stranica: https://eggplant.fi

Eggplant Finance (EGGP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Eggplant Finance (EGGP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.03K $ 3.03K $ 3.03K Ukupna količina: $ 476.77K $ 476.77K $ 476.77K Količina u optjecaju: $ 435.41K $ 435.41K $ 435.41K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.32K $ 3.32K $ 3.32K Povijesni maksimum: $ 9.55 $ 9.55 $ 9.55 Povijesni minimum: $ 0.0050326 $ 0.0050326 $ 0.0050326 Trenutna cijena: $ 0.00696037 $ 0.00696037 $ 0.00696037 Saznajte više o cijeni Eggplant Finance (EGGP)

Eggplant Finance (EGGP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Eggplant Finance (EGGP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EGGP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EGGP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EGGP tokena, istražite EGGP cijenu tokena uživo!

EGGP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EGGP? Naša EGGP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EGGP predviđanje cijene tokena odmah!

