Eggplant Finance (EGGP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00691137 24-satna najniža cijena $ 0.0070147 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 9.55 Najniža cijena $ 0.0050326 Promjena cijene (1H) +0.15% Promjena cijene (1D) +1.34% Promjena cijene (7D) -0.34%

Eggplant Finance (EGGP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00701374. Tijekom protekla 24 sata, EGGPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00691137 i najviše cijene $ 0.0070147, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EGGP je $ 9.55, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0050326.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EGGP se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, +1.34% u posljednjih 24 sata i -0.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Eggplant Finance (EGGP)

Tržišna kapitalizacija $ 3.05K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.34K Količina u optjecaju 435.41K Ukupna količina 476,767.513

Trenutačna tržišna kapitalizacija Eggplant Finance je $ 3.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EGGP je 435.41K, s ukupnom količinom od 476767.513. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.34K.