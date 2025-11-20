Eggle Energy Cijena danas

Trenutačna cijena Eggle Energy (ENG) danas je $ 0.02513846, s promjenom od 1.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ENG u USD je $ 0.02513846 po ENG.

Eggle Energy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,128,197, s količinom u optjecaju od 601.79M ENG. Tijekom posljednja 24 sata, ENG trgovao je između $ 0.02388988 (niska) i $ 0.0263507 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04452341, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.02388988.

U kratkoročnim performansama, ENG se kretao +0.07% u posljednjem satu i -18.78% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Eggle Energy (ENG)

Tržišna kapitalizacija $ 15.13M$ 15.13M $ 15.13M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.52M$ 17.52M $ 17.52M Količina u optjecaju 601.79M 601.79M 601.79M Ukupna količina 696,794,996.2257041 696,794,996.2257041 696,794,996.2257041

Trenutačna tržišna kapitalizacija Eggle Energy je $ 15.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ENG je 601.79M, s ukupnom količinom od 696794996.2257041. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.52M.