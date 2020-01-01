Effective accelerationism (E/ACC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Effective accelerationism (E/ACC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Effective accelerationism (E/ACC) Informacije e/acc is a memecoin inspired by the philosophical movement of the same name. Effective accelerationism, often abbreviated as "e/acc", is a 21st-century philosophical movement that advocates for an explicitly pro-technology stance. Its proponents believe that unrestricted technological progress (especially driven by artificial intelligence) is a solution to universal human problems like poverty, war and climate change. We believe in promoting and supporting this movement by expressing it as a cultural artifact on the blockchain. Službena web stranica: https://eacconsol.com Kupi E/ACC odmah!

Effective accelerationism (E/ACC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Effective accelerationism (E/ACC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 786.18K $ 786.18K $ 786.18K Ukupna količina: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Količina u optjecaju: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 786.18K $ 786.18K $ 786.18K Povijesni maksimum: $ 0.03699783 $ 0.03699783 $ 0.03699783 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00079099 $ 0.00079099 $ 0.00079099 Saznajte više o cijeni Effective accelerationism (E/ACC)

Effective accelerationism (E/ACC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Effective accelerationism (E/ACC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj E/ACC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja E/ACC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku E/ACC tokena, istražite E/ACC cijenu tokena uživo!

E/ACC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide E/ACC? Naša E/ACC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte E/ACC predviđanje cijene tokena odmah!

