Više o EDUM

EDUM Informacije o cijeni

EDUM Bijela knjiga

EDUM Službena web stranica

EDUM Tokenomija

EDUM Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

EDUM Logotip

EDUM Cijena (EDUM)

Neuvršten

1 EDUM u USD cijena uživo:

$0.192328
$0.192328$0.192328
+0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena EDUM (EDUM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:19:32 (UTC+8)

EDUM (EDUM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.190666
$ 0.190666$ 0.190666
24-satna najniža cijena
$ 0.192808
$ 0.192808$ 0.192808
24-satna najviša cijena

$ 0.190666
$ 0.190666$ 0.190666

$ 0.192808
$ 0.192808$ 0.192808

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 0.152688
$ 0.152688$ 0.152688

+0.01%

+0.68%

-0.05%

-0.05%

EDUM (EDUM) cijena u stvarnom vremenu je $0.192328. Tijekom protekla 24 sata, EDUMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.190666 i najviše cijene $ 0.192808, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EDUM je $ 1.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.152688.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EDUM se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.68% u posljednjih 24 sata i -0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EDUM (EDUM)

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

--
----

$ 95.61M
$ 95.61M$ 95.61M

6.29M
6.29M 6.29M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija EDUM je $ 1.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EDUM je 6.29M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 95.61M.

EDUM (EDUM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz EDUM u USD iznosila je $ +0.00130616.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz EDUM u USD iznosila je $ -0.0034263425.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz EDUM u USD iznosila je $ -0.0108934963.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz EDUM u USD iznosila je $ -0.0396207802285324.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00130616+0.68%
30 dana$ -0.0034263425-1.78%
60 dana$ -0.0108934963-5.66%
90 dana$ -0.0396207802285324-17.08%

Što je EDUM (EDUM)

Among the X2E models, this is a S2E (Study To Earn) project that measures/certifies learners' activities and provides appropriate rewards.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

EDUM Predviđanje cijene (USD)

Koliko će EDUM (EDUM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EDUM (EDUM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EDUM.

Provjerite EDUM predviđanje cijene sada!

EDUM u lokalnim valutama

EDUM (EDUM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike EDUM (EDUM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EDUM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EDUM (EDUM)

Koliko EDUM (EDUM) vrijedi danas?
Cijena EDUM uživo u USD je 0.192328 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EDUM u USD?
Trenutačna cijena EDUM u USD je $ 0.192328. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija EDUM?
Tržišna kapitalizacija za EDUM je $ 1.20M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EDUM?
Količina u optjecaju za EDUM je 6.29M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EDUM?
EDUM je postigao ATH cijenu od 1.19 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EDUM?
EDUM je vidio ATL cijenu od 0.152688 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EDUM?
24-satni obujam trgovanja za EDUM je -- USD.
Hoće li EDUM još narasti ove godine?
EDUM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EDUM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:19:32 (UTC+8)

EDUM (EDUM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.