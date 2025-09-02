EDUM (EDUM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.190666 24-satna najniža cijena $ 0.192808 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.19 Najniža cijena $ 0.152688 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +0.68% Promjena cijene (7D) -0.05%

EDUM (EDUM) cijena u stvarnom vremenu je $0.192328. Tijekom protekla 24 sata, EDUMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.190666 i najviše cijene $ 0.192808, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EDUM je $ 1.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.152688.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EDUM se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.68% u posljednjih 24 sata i -0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EDUM (EDUM)

Tržišna kapitalizacija $ 1.20M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 95.61M Količina u optjecaju 6.29M Ukupna količina 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija EDUM je $ 1.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EDUM je 6.29M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 95.61M.