Edu3Games Cijena danas

Trenutačna cijena Edu3Games (EGN) danas je $ 0.0098794, s promjenom od 3.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EGN u USD je $ 0.0098794 po EGN.

Edu3Games trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,879,401, s količinom u optjecaju od 1000.00M EGN. Tijekom posljednja 24 sata, EGN trgovao je između $ 0.00987795 (niska) i $ 0.0102377 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04242631, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00987795.

U kratkoročnim performansama, EGN se kretao -0.00% u posljednjem satu i -26.44% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Edu3Games (EGN)

Tržišna kapitalizacija $ 9.88M$ 9.88M $ 9.88M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.88M$ 9.88M $ 9.88M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,798.321158 999,999,798.321158 999,999,798.321158

Trenutačna tržišna kapitalizacija Edu3Games je $ 9.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EGN je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999798.321158. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.88M.