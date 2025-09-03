Edog (EDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01172022$ 0.01172022 $ 0.01172022 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.62% Promjena cijene (1D) -0.28% Promjena cijene (7D) -2.46% Promjena cijene (7D) -2.46%

Edog (EDOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EDOG je $ 0.01172022, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EDOG se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, -0.28% u posljednjih 24 sata i -2.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Edog (EDOG)

Tržišna kapitalizacija $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Edog je $ 10.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EDOG je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.27K.