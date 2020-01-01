Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Edgevana Staked SOL (EDGESOL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Informacije edgeSOL is a liquid staking token powered by the Edgevana Stake Pool, delegating to the top validators running on Edgevana, one of the leading infrastructure providers for Solana Validators Službena web stranica: https://stake.edgevana.com/ Kupi EDGESOL odmah!

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Edgevana Staked SOL (EDGESOL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Ukupna količina: $ 654.50K $ 654.50K $ 654.50K Količina u optjecaju: $ 19.68K $ 19.68K $ 19.68K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Povijesni maksimum: $ 324.07 $ 324.07 $ 324.07 Povijesni minimum: $ 118.29 $ 118.29 $ 118.29 Trenutna cijena: $ 250.75 $ 250.75 $ 250.75 Saznajte više o cijeni Edgevana Staked SOL (EDGESOL)

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Edgevana Staked SOL (EDGESOL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EDGESOL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EDGESOL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EDGESOL tokena, istražite EDGESOL cijenu tokena uživo!

