Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 238.86 $ 238.86 $ 238.86 24-satna najniža cijena $ 250.09 $ 250.09 $ 250.09 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 238.86$ 238.86 $ 238.86 24-satna najviša cijena $ 250.09$ 250.09 $ 250.09 Najviša cijena ikada $ 324.07$ 324.07 $ 324.07 Najniža cijena $ 118.29$ 118.29 $ 118.29 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) -0.86% Promjena cijene (7D) +7.50% Promjena cijene (7D) +7.50%

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) cijena u stvarnom vremenu je $247.51. Tijekom protekla 24 sata, EDGESOLtrgovalo je između najniže cijene $ 238.86 i najviše cijene $ 250.09, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EDGESOL je $ 324.07, dok je najniža cijena svih vremena $ 118.29.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EDGESOL se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i +7.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Edgevana Staked SOL (EDGESOL)

Tržišna kapitalizacija $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Količina u optjecaju 19.68K 19.68K 19.68K Ukupna količina 654,476.348164549 654,476.348164549 654,476.348164549

Trenutačna tržišna kapitalizacija Edgevana Staked SOL je $ 3.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EDGESOL je 19.68K, s ukupnom količinom od 654476.348164549. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.74M.