ECOVITA (ECOVITA) Informacije As global warming and climate change intensify, countries are preparing for the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2028, imposing stricter carbon regulations on global trade. ECOVITA leverages Web3.0 and blockchain technology to create a transparent, decentralized ecosystem that actively contributes to carbon reduction while offering economic incentives. 🔑Key Initiatives [ Carbon Credit Generation ] Developing solar, wind, and hydroelectric power plants to generate carbon credits. Leading afforestation and reforestation projects to offset emissions. [ Sustainable Plastic Alternatives ] Producing biodegradable plastic for consumer packaging and coffee franchises to reduce environmental impact. [ Carbon Credit Trading & CBAM Compliance ] Participating in global carbon markets, enabling businesses to acquire verified carbon credits for regulatory compliance. [ NFT & Tokenized Economy ] Issuing 3,333 eco-themed NFTs that grant staking rewards in utility tokens. These NFTs serve as a gateway for users to actively support carbon credit sustainability and environmental initiatives. Token holders actively participate in governance, ensuring fair rewards and long-term impact. [ ECOVITA Mobile App ] Encouraging carbon-neutral actions through digital rewards. [ Clear Roadmap ] Structured development plans from Q4 2023 to Q1 2025, ensuring transparency and long-term growth. By integrating blockchain, carbon markets, and community-driven sustainability, ECOVITA empowers individuals and businesses to contribute to a greener future while benefiting from a decentralized carbon economy. The 'ECOVITA' project aims to rejuvenate the Earth through the reduction of greenhouse gas emissions and the promotion of renewable energy initiatives. Službena web stranica: https://ecovitaofficial.com/ Bijela knjiga: https://ecovita.gitbook.io/rec-ecovita/ Kupi ECOVITA odmah!

ECOVITA (ECOVITA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ECOVITA (ECOVITA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Ukupna količina: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B Količina u optjecaju: $ 790.00M $ 790.00M $ 790.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.72M $ 11.72M $ 11.72M Povijesni maksimum: $ 0.00245733 $ 0.00245733 $ 0.00245733 Povijesni minimum: $ 0.00167278 $ 0.00167278 $ 0.00167278 Trenutna cijena: $ 0.00167421 $ 0.00167421 $ 0.00167421 Saznajte više o cijeni ECOVITA (ECOVITA)

ECOVITA (ECOVITA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ECOVITA (ECOVITA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ECOVITA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ECOVITA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ECOVITA tokena, istražite ECOVITA cijenu tokena uživo!

ECOVITA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ECOVITA? Naša ECOVITA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ECOVITA predviđanje cijene tokena odmah!

