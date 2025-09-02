ECOVITA (ECOVITA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00245733$ 0.00245733 $ 0.00245733 Najniža cijena $ 0.00167278$ 0.00167278 $ 0.00167278 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

ECOVITA (ECOVITA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00167421. Tijekom protekla 24 sata, ECOVITAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ECOVITA je $ 0.00245733, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00167278.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ECOVITA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ECOVITA (ECOVITA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.72M$ 11.72M $ 11.72M Količina u optjecaju 790.00M 790.00M 790.00M Ukupna količina 7,000,000,000.0 7,000,000,000.0 7,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ECOVITA je $ 1.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ECOVITA je 790.00M, s ukupnom količinom od 7000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.72M.