Ecotrader (ECT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ecotrader (ECT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ecotrader (ECT) Informacije Ecotrader is a blockchain-based platform that enables fractional ownership of renewable energy projects through asset tokenization. It allows investors to participate in green energy projects by purchasing tokenized shares by fractional ownership and opens the door for crypto investor to take part in the growing energy sector, bridging the gap between the retail investors and the renewable energy sector Službena web stranica: https://www.ecotrader.io Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1Tpu3rXuNyzXcVQ9NOTqhvSvMfVIya48n/view?usp=drive_link Kupi ECT odmah!

Ecotrader (ECT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ecotrader (ECT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 43.72K $ 43.72K $ 43.72K Ukupna količina: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Količina u optjecaju: $ 305.34M $ 305.34M $ 305.34M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 57.28K $ 57.28K $ 57.28K Povijesni maksimum: $ 0.00166372 $ 0.00166372 $ 0.00166372 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0001432 $ 0.0001432 $ 0.0001432 Saznajte više o cijeni Ecotrader (ECT)

Ecotrader (ECT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ecotrader (ECT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ECT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ECT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ECT tokena, istražite ECT cijenu tokena uživo!

ECT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ECT? Naša ECT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ECT predviđanje cijene tokena odmah!

